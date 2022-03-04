Fitre, gücü yeten Müslümanların ramazan ayı içerisinde ihtiyacı olan kişilere vermesi gereken sadakaya denir. Her yıl Ramazan ayına yakın fitre miktarı diyanet tarafından açıklanır. 2022 yılında ait fitre miktarı da açıklandı. Biz de bu kapsamda haberimizde Diyanet 2022 yılı kişi başı fitre fiyatı ne kadar, kaç TL? Bu yıl fitre ne kadar, kaç para? sorularının yanıtına yer verdik. İşte bu yılki fitre parası...

DİYANET 2022 YILI KİŞİ BAŞI FİTRE NE KADAR, KAÇ TL? BU YIL FİTRE NE KADAR, KAÇ PARA?

Mali bir ibadet olan fitre vermenin belli başlı şartları bulunmaktadır. Fitrenin kendi ailesinin dışında bakmakla yükümlü olmadığı ihtiyaç sahibi kişilere verilmektedir. Fitrenin bayramdan önce verilmesi makbuldür. Ayrıca belirlenen fitre miktarı aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. 2022 yılına ait fitre miktarı diyanet tarafından açıklandı.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır.”

GEÇMİŞ YILLARA AİT DİYANET FİTRE MİKTARLARI

Yıllar Fitre miktarı (TL)

2002 3

2003 3,5

2004 3,85

2005 4

2006 4,5

2007 5

2008 6

2009 6,5

2010 7

2011 7,5

2012 8,5

2013 9,5

2014 10

2015 11,5

2016 15

2017 16

2018 19

2019 23

2020 27

2021 28

2022 40