Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı yapacağını duyurmasının ardından gözler alımların detaylarına çevrildi. Buna göre 1400 "Kuran kursu öğreticisi", 3 bin 500 imam-hatip, 100 de müezzin kayyumdan oluşan personel sözleşmeli olarak alınacak. Başvuracak adayların lise, ön lisans veya lisans KPSS'den en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. İşte Diyanet 5 bin personel alımı ne zaman? Şartlar neler? Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? sorularına ilişkin detaylar...

DİYANET PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular 6 Ekim 2020’de başlayacak ve 20 Ekim saat 23:59'da sona erecek. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekiyor.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Diyanet’e yapılacak müracatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak.

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DİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı için başvurular aşağıdaki gibidir;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Unvan gruplarına göre 20/10/2020 tarihi itibariyle tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

• Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.