Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gerek sosyal medya hesabından gerekse Diyanet aracılığıyla Müslüman vatandaşların meraklarını gidermeye devam ediyor. Son olarak gündemde yer edinen Umre dönemine ilişkin sorulara tek bir gönderi paylaşımıyla yanıt veren Erbaş, 2022- 2023 Umre dönemi için beklenen tarihi paylaştı. İşte, Diyanet Umre turları 2022- 2023 | Diyanet Umre turu ne zaman? sorusunun cevabı...

DİYANET UMRE TURLARI 2022- 2023 | DİYANET UMRE TURU NE ZAMAN?

Prof. Dr. Ali Erbaş'ın paylaşımında, "2022-2023 Umre Dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2022 tarihi itibariyle başlıyor inşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken kardeşlerimiz için umre turlarımız ile ilgili detayları ilerleyen tarihlerde paylaşacağız." ifadeleri yer aldı.

Buna göre; Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde Umre ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar 15 Ağustos itibariyle özlemlerini giderecekler.

HAC VE UMRE FİYATLARI 2022

2022 yılı hac ve umre hususlarında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması hususları kararlaştırıldı.

(Oda Tercihli 2. Konaklama Türü) Umre Programı 1. TUR

(7-8 gün veya gece Mekke, 3-4 gün veya gece Medine)

2 kişilik oda 4990 SAR, 3 kişilik oda 4875 SAR, 4 kişilik oda 4750 SAR,

UMRE ÜCRETLERİ NASIL YATIRILIR?

Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Muhasebe Koordinatörlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatıracaklardır.

Ücretler Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası Şubelerinden yatırılabilecektir.

Ücretini yatıran umre yolcuları İl/ilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabileceklerdir.

UMRE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022-2023 yılı umre kayıt form dilekçeyi 2 nüsha halinde doldurarak ilgili müftülüğe teslim edeceklerdir.

Müftülüğe geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport teslim edilecektir.

Şevval Ayı Umresi Mekke’de kalış süresi 7-8 gün veya gece, Medine’de ise 3-4 gün veya gece olmak üzere toplam 11 gün olarak planlanmıştır.

Şevval Ayı Umresinde 2,3 ve 4 kişilik odalar için kayıt yapılabilecektir.

Mekke’de Harem’e ulaşım servislerle sağlanacaktır. Medine’de ise oteller Mescid-i Nebevi’ye yürüme mesafesindedir.

Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, Konjuge Meningokoksit Menenjit aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.

Umre yolcusu, Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca alınan/ alınacak tüm tedbir ve kurallara (aşı, pcr testi, karantina uygulaması, maske, mesafe, temizlik) uyacaktır.

Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca istenen/istenecek aşı, Pcr test ücretleri yolcu tarafından karşılanacaktır.