Diyanet Başkanı Erbaş açıkladı! Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı tarih belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Bakan Ersoy ve Başkan Erbaş açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin olacak. İnşallah 24 Temmuz itibari ile Cuma namazı ile ibadet açılmış olacak Ayasofya. Biz hem imamlar konusunda hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönü ile milletimizi doyuracak ezanı ile milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız."

Ayrıntılar gelecek...