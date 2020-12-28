Diyanet Cami Rehberi alımı başvuru şartları | Diyanet PDR alımı 2021 başvuru şartları neler? 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatında 78 kişilik boş kadroya Cami Rehberi ve PDR alımı yapılacak. Yayımlanan personel alım ilanında kadro dağılımı ve başvurular hakkında detaylara da yer verildi. Peki Diyanet Cami Rehberi alımı başvuru şartları neler? Diyanet PDR alımı 2021 başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Diyanet Cami Rehberi ve PDR alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını 30 Aralık ve 13 Ocak 2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr”​ internet adresi üzerinden yapacak.

CAMİ REHBER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Cami Rehberi olarak görev almak isteyenler için başvuru şartları aşağıdaki gibidir;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezun olmak,

3. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,



4. Sınava müracaatların son günü itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde,Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinin herhangi birinden en az 40 (Kırk) puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da Başkanlıkça belirlenecek dillerin resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirmek. (Dil belgesi için ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilikleri esas alınacaktır.)​

PDR ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PDR Öğretmen alımı için ise başvuru şartları şu şekilde sıralandı;