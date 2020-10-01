Diyanet Cuma hutbesini yayımladı! 2 Ekim 2020 Cuma hutbesinin konusu
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2 Ekim 2020 tarihli Cuma Hutbesini yayımladı. Her hafta farklı konularla ibadetlerini idrak etmeye gelen Müslümanlara okunan Cuma Hutbesinin bu haftaki konusu belli oldu. İşte detaylar...
2 Ekim Cuma Hutbesi Diyanet tarafından açıklandı. Cuma namazı öncesi camiye ibadetlerini idrak etmeye gelenlere bir çok önemli bilgi ve öğütler veren Cuma Hutbesinde bu hafta da çok önemli bir konu üzerinde duruldu. İşte 2 Ekim 2020 Cuma Hutbesinin tam metni ve konusu...
Cuma Hutbesinin yeni konusu ''Murakabe ve Muhasebe Bilinci'' oldu.
MURAKABE VE MUHASEBE BİLİNCİ
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle
buyurur: “Nerede olursanız olun, O sizinle
beraberdir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla
görendir. ”
Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “İhsan,
sanki O’nu görüyormuş gibi Allah’a kulluk
etmendir. Sen O’nu göremesen de O seni
görmektedir.”2
Aziz Müminler!
Yüce Allah, kâinatın gözbebeği olarak yarattığı
insanı başıboş bırakmamış, kendi haline terk
etmemiştir. İnsan, daima ilahi bir denetim ve
gözetim altındadır. Vakti geldiğinde muhasebe
edilmek üzere bütün yapıp ettiklerimiz
kaydedilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek
şöyle ifade edilir: “İnsan hiçbir söz söylemez ki
onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve
kaydeden hazır bir melek bulunmasın.”3
Kıymetli Müslümanlar!
Dünya ahiretin tarlasıdır. Her gelen göçer ve
her kul ektiğini biçer. Kim dünyada zerre miktarı
iyilik yaparsa, onun karşılığını görecektir. Kim de
zerre miktarı kötülük yaparsa, ahirette bununla
yüzleşecektir.4 Rabbimiz, “Ey iman edenler!
Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için
ne hazırladığına baksın!”5
buyurarak ahiret için
hazırlıklı olmamızı emreder. Bizleri murakabeye
yani iç dünyamıza dönerek bir muhasebe yapmaya
davet eder.
Murakabe, niçin yaratıldığımızı, nereden gelip
nereye koşmakta olduğumuzu kendimize sormaktır.
Hatalarımızın ve günahlarımızın hesabını tutarak
telafi etmek için uğraşmaktır. Allah’ın her an bizimle
beraber olduğu bilinciyle yaşamaktır. İmanımızdan
güç alıp aklımızı kullanarak nefsimize hâkim
olmaktır. Şeytanın tuzaklarına ve dünyanın bitmek
bilmez arzularına kapılmamak için daima uyanık
olmaktır. Murakabe, gönlünü Allah’a bağlayarak
samimiyetle ibadet etmek, hayırda ve takvada
yarışmaktır.
Değerli Müminler!
Kendini bilerek ve Rabbine güvenerek
yaşamak, bir Müslüman’ın hayat sermayesidir.
Geçmişinden ders alarak bugünün değerini bilen,
geleceğini iman ve ihsan üzerine planlayan kişi,
kemale erer. Nitekim Peygamberimiz de bizleri
böyle bir iç denetime çağırmaktadır: “Kıyamet
günü insan şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe,
Rabbinin huzurundan bir yere kıpırdayamaz:
Ömrünü ne uğruna tükettiğinden, gençliğini nasıl
geçirdiğinden, malını nereden kazandığından,
nereye harcadığından ve bildiği ile amel edip
etmediğinden.”6
Aziz Müslümanlar!
Hutbemi bitirirken, salgın hastalıkla mücadele
hususunda da kendimizi muhasebe etmemiz
gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu mücadelede
üzerimize düşen bilinçli davranmaktır. Zira alınan
tedbirler kadar, bu tedbirlere uyma konusundaki
hassasiyetimiz de son derece önemlidir. Rehavete ve
ihmalkârlığa kapılmayalım. Uyarılara kulak verelim
ki kul hakkına girmeyelim. Hastalığın
başlangıcından bugüne kadar gösterilen gayretleri
boşa çıkarmayalım. Bu vesileyle salgınla mücadele
sürecinde vefat eden başta sağlık çalışanlarımız
olmak üzere bütün kardeşlerimizi şehâdet
mertebesine eriştirmesini, hastalarımıza acil şifalar
ihsan etmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.