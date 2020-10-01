Diyanet Cuma hutbesini yayımladı! 2 Ekim 2020 Cuma hutbesinin konusu

2 Ekim Cuma Hutbesi Diyanet tarafından açıklandı. Cuma namazı öncesi camiye ibadetlerini idrak etmeye gelenlere bir çok önemli bilgi ve öğütler veren Cuma Hutbesinde bu hafta da çok önemli bir konu üzerinde duruldu. İşte 2 Ekim 2020 Cuma Hutbesinin tam metni ve konusu...

Cuma Hutbesinin yeni konusu ''Murakabe ve Muhasebe Bilinci'' oldu.

MURAKABE VE MUHASEBE BİLİNCİ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle

buyurur: “Nerede olursanız olun, O sizinle

beraberdir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla

görendir. ”

Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber

Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “İhsan,

sanki O’nu görüyormuş gibi Allah’a kulluk

etmendir. Sen O’nu göremesen de O seni

görmektedir.”2

Aziz Müminler!

Yüce Allah, kâinatın gözbebeği olarak yarattığı

insanı başıboş bırakmamış, kendi haline terk

etmemiştir. İnsan, daima ilahi bir denetim ve

gözetim altındadır. Vakti geldiğinde muhasebe

edilmek üzere bütün yapıp ettiklerimiz

kaydedilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek

şöyle ifade edilir: “İnsan hiçbir söz söylemez ki

onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve

kaydeden hazır bir melek bulunmasın.”3

Kıymetli Müslümanlar!

Dünya ahiretin tarlasıdır. Her gelen göçer ve

her kul ektiğini biçer. Kim dünyada zerre miktarı

iyilik yaparsa, onun karşılığını görecektir. Kim de

zerre miktarı kötülük yaparsa, ahirette bununla

yüzleşecektir.4 Rabbimiz, “Ey iman edenler!

Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için

ne hazırladığına baksın!”5

buyurarak ahiret için

hazırlıklı olmamızı emreder. Bizleri murakabeye

yani iç dünyamıza dönerek bir muhasebe yapmaya

davet eder.

Murakabe, niçin yaratıldığımızı, nereden gelip

nereye koşmakta olduğumuzu kendimize sormaktır.

Hatalarımızın ve günahlarımızın hesabını tutarak

telafi etmek için uğraşmaktır. Allah’ın her an bizimle

beraber olduğu bilinciyle yaşamaktır. İmanımızdan

güç alıp aklımızı kullanarak nefsimize hâkim

olmaktır. Şeytanın tuzaklarına ve dünyanın bitmek

bilmez arzularına kapılmamak için daima uyanık

olmaktır. Murakabe, gönlünü Allah’a bağlayarak

samimiyetle ibadet etmek, hayırda ve takvada

yarışmaktır.

Değerli Müminler!

Kendini bilerek ve Rabbine güvenerek

yaşamak, bir Müslüman’ın hayat sermayesidir.

Geçmişinden ders alarak bugünün değerini bilen,

geleceğini iman ve ihsan üzerine planlayan kişi,

kemale erer. Nitekim Peygamberimiz de bizleri

böyle bir iç denetime çağırmaktadır: “Kıyamet

günü insan şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe,

Rabbinin huzurundan bir yere kıpırdayamaz:

Ömrünü ne uğruna tükettiğinden, gençliğini nasıl

geçirdiğinden, malını nereden kazandığından,

nereye harcadığından ve bildiği ile amel edip

etmediğinden.”6

Aziz Müslümanlar!

Hutbemi bitirirken, salgın hastalıkla mücadele

hususunda da kendimizi muhasebe etmemiz

gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu mücadelede

üzerimize düşen bilinçli davranmaktır. Zira alınan

tedbirler kadar, bu tedbirlere uyma konusundaki

hassasiyetimiz de son derece önemlidir. Rehavete ve

ihmalkârlığa kapılmayalım. Uyarılara kulak verelim

ki kul hakkına girmeyelim. Hastalığın

başlangıcından bugüne kadar gösterilen gayretleri

boşa çıkarmayalım. Bu vesileyle salgınla mücadele

sürecinde vefat eden başta sağlık çalışanlarımız

olmak üzere bütün kardeşlerimizi şehâdet

mertebesine eriştirmesini, hastalarımıza acil şifalar

ihsan etmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.