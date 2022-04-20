Diyanet, hac ve umre ibadetinin detaylarını açıkladı! Tarihler belli oldu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Türkiye'den 37 bin 770 hacı adayının kabul edileceğini açıklamasının ardından , Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın başkanlığında toplanan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, 2022 yılı hac ve umre ibadetiyle ilgili alınan kararları açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, Şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlamasına karar verildi.

UMRE ZİYARETİ

Buna göre hac yolcularının tespiti için kura çekimi yapılmayacak. Yapılan açıklamaya göre Umre ziyaretlerinin programı şöyle olacak:

- Umre organizasyonunda otel, Oda Tercihli 1 ve Oda Tercihli 2 Konaklama türlerinde turlar düzenlenebilmesi,

- Umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır.

HAC ZİYARETİ

2022 yılı hac ziyaretinin detayları ise şöyle:

-2022 yılında hacca gideceklerin Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenmesi,

Kayıt hakları 2020 yılından devredilen hac yolcuları için alınan kararlar şöyle:

- 25 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihlerinin alınması,

- 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilmesi ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmemesi,

- 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi,

- Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcuların;

-Talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilmesi,

-2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi,

- Hac yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırıldı.