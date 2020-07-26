Diyanet İşleri Ali Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesinden sonra ilk namazı 24 Temmuz'da kıldırmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma hutbesinde "Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar, vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar. Dolayısıyla o günden bugüne Ayasofya, sadece ülkemizin değil, aynı zamanda ümmet-i Muhammed’in harim-i ismetidir. Ayasofya, İslam’ın engin merhametinin bir kez daha dünyaya ilan edildiği yerdir. Fetihten sonra Ayasofya’ya sığınıp, haklarında verilecek hükmü endişe içinde bekleyen ahaliye Fatih, ‘Bu andan itibaren özgürlüğünüz ve hayatınız hakkında korkmayınız! Kimsenin malı yağma edilmeyecek, kimse zulme uğramayacak, hiç kimse dininden dolayı cezalandırılmayacaktır’ demiştir ve öyle de yapmıştır. İşte bu vesileyle Ayasofya, inanca saygının ve birlikte yaşama ahlakının sembolü olmuştur." demişti.

ERBAŞ: "VEFAT EDİLEN İNSANLARA DUA EDİLİR, BEDDUA DEĞİL"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma hutbesindeki sözleri sonrası birçok kesim Erbaş'a tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazeteci Ahmet Hakan'a yazılı bir açıklama gönderen Erbaş açıklamasında "Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil." ifadesini kullandı.