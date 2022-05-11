Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş duyurdu! Hac işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen “Hac İşlemleri e-Devlet Kapısında" tanıtım programına katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türksat iş birliğinde geliştirilen entegrasyon sisteminin tanıtıldığı programa Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Programda konuşma yapan Erbaş, teknolojinin tüm imkanlarını Diyanet hizmetlerinde kullanmaya gayret ettiklerini, bu çerçevede Dijital Daire Başkanlığı kurduklarını söyledi.

ORGANİZASYONLARDA TÜRKİYE ÖRNEK ALINIYOR

Erbaş, yeni neslin ilgisini çekebilecek içerikler ve yayınlar oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi. Eğitim ve irşat hizmetleri alanında dijital teknolojilerden yararlandıklarını belirten Erbaş, Diyanet’in dijital hizmetlerine ilişkin, “Son 3 ayda sadece yayın sitelerimizde 15 milyonu aşkın görüntülenme, E-kitap ve sesli kitap uygulamamızda 1 milyon civarında indirilme gerçekleştiğini görmüş olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Aynı şekilde sosyal medyadan yapılan paylaşımlar milyonlarca izlenmiş durumdadır” dedi.



Hac ibadetinin müminler için en büyük ve en heyecanlı ibadetlerden biri olduğunu söyleyen Erbaş: “Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz önemli hizmetlerden biri de hac ve umre alanında başvuru takip ve benzeri iş ve işlemlerin dijital ortamlardan yapılacak, yapılabilecek hale gelmiş olmasıdır. Bu gerçekten çok sevindiricidir” dedi. Erbaş konuşmasında ayrıca hac organizasyonu yapan ülkelerin Türkiye'yi örnek aldıkları ifadelerine yer verdi.

9 Mayıs tarihi itibarıyla hac işlemlerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabildiğini açıklayan Erbaş:

“Başkanlığımız, hac ve umre ibadetleri ile ilgili bilgi edinmeden başvuruya, işlemlerinin takibinden ibadetlerin ifasına kadar her alanda hizmet standartlarını her geçen yıl daha da üst seviyeye çıkarmaktadır. İşte bunun bir örneği olarak vatandaşlarımızın hac ve umreye başvurup kayıt ve takip gibi işlerini e-Devlet üzerinden yapabilmelerini sağladık. Bunun altyapısını ve programları oluşturduk. 22 Nisan 2022 tarihinden itibaren umre ve Kudüs ziyaretlerine ilişkin kayıtlar e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlanmış, halen kayıtlar bu şekilde alınmaya devam etmektedir. 9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren de hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir." dedi.





Hac işlemlerinin e-Devlet üzerinden nasıl yapılacağına dair fotoğraf ve video gösterimi olduğunu söyleyen Erbaş: “Hac ön kayıt, kura sonuç, organizasyon seçimi, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, kutsal topraklara gidiş dönüş, otel bilgileri, kafile görevlerine ilişkin bilgilerin bulunduğu ilave hizmetler, hac işlemleri çatısı altında tek bir hizmette toplanmıştır elhamdülillah. Vatandaşımız e-Devlet Kapısı üzerinden hac işlemlerine girdiğinde hangi aşamada buluyor ve hangi işlemi gerçekleştirmek istiyor ise o menüden işleme başlayabilecektir” diye konuştu.

