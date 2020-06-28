Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: Diyanet TV'den yayınlanacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs salgını sebebiyle bu yaz Kur'an Kurslarının da aynı okullar gibi uzaktan eğitim vereceğini belirtti.

ALİ ERBAŞ'IN AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,Twitter hesabından yaz Kur'an Kurslarına ilişkin açıklamada bulundu.

Erbaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sevgili Öğrenciler! Bu sene Yaz Kur'an Kurslarında, maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak nerede olursanız olun, yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV'nin Yaz Kur'an Kursu eğitimlerine katılabileceksiniz"