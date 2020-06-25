Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da sabah namazı kıldırdı!

Dün itibarıyla tüm vakit namazlarının yeniden cemaatle kılınmaya başlandığı söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde sabah namazını kıldırdı.

Normalleşme sürecinde ilk olarak 1 ay önce cuma, öğle ve ikindi namazlarında cemaatle namaza başlanıldığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Şimdi de sabah, akşam, yatsı namazlarımızı da kılmaya başlamış olduk. Rabbim kabul eylesin, bizleri camilerimizden ayırmasın" dedi.

''RABBİM, KALBİMİZİ, GÖNLÜMÜZÜ, BEDENİMİZİ CAMİLERDEN UZAK EYLEMESİN''

Bir hadis-i şerifte Hazreti Muhammed'in, 'Kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı o anda, Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insandan birisi de kalbi camilere, mescitlere bağlı olanlar' buyurduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, "Rabbim, kalbimizi, gönlümüzü, bedenimizi camilerden uzak eylemesin. Neslimizi, çocuklarımızı neşe ve huzuru mescitlerde bulanlardan eylesin. İnşallah onları bu şekilde yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin" diye konuştu.

''VEFAT EDENLERE ALLAH RAHMET EYLESİN''

Camilere gelenlerin neşe ve huzurla dolduğunu söyleyen Başkan Erbaş, "Cenab-ı Hak içerisinde bulunmuş olduğumuz salgın hastalıktan insanlığı muhafaza eylesin. Vefat edenlere rahmet eylesin. Hasta olanlara şifalar nasip eylesin. Milletimizi, memleketimizi ve bütün insanlığı bu salgın hastalıktan dolayı düşmüş olduğu sıkıntıdan en kısa zamanda kurtarsın" dedi.