Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da sabah namazı kıldırdı!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde sabah namazını kıldırdı. Erbaş, namaz sonrası "Rabbim, kalbimizi, gönlümüzü, bedenimizi camilerden uzak eylemesin. Neslimizi, çocuklarımızı neşe ve huzuru mescitlerde bulanlardan eylesin." diye konuştu.
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25 Haziran 2020 Perşembe 12:59
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