Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: ''İslam coğrafyası tarihin en zor süreçlerinden geçmektedir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da düzenlenen Türkiye 8'inci Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Erbaş, ''İslam coğrafyası tarihin en zor süreçlerinden geçmektedir. Gönül coğrafyamızda şiddet, terör, nefret, ırkçılık körüklenmekte; insanlar korkuya ve ümitsizliğe mahkum edilmektedir'' şeklinde konuştu.

"EN ÖNEMLİ İMKAN VE MOTİVASYON ALLAH'IN KELAMIDIR"

Açılış konuşmalarına devam eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

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''Geçmişte olduğu gibi geleceğin inşasında da bizler için en önemli imkan ve motivasyon Allah’ın kelamıdır. Üzülerek belirtmek isterim ki, son 3-4 asırdır, İslam coğrafyası tarihin en zor süreçlerinden geçmektedir. Bir zamanlar Kur'an-ı Kerim'in ve medeniyetimizin dünyaya ışık saçan şehirlerinden, bugün ateşler ve feryatlar yükselmektedir. Gönül coğrafyamızda şiddet, terör, nefret, ırkçılık körüklenmekte, topraklar işgal edilmekte, insanlar korkuya ve ümitsizliğe mahkum edilmektedir. Esasen sadece İslam coğrafyasında değil, dünyanın birçok yerinde krizler yaşanmakta, maddi ve manevi huzursuzluklar gittikçe artmakta; aile, akrabalık, komşuluk, dostluk gibi en güçlü bağlar zayıflamaktadır. Bugün söz konusu bu olumsuz tabloyu değiştirmenin, medeniyetimize ve insanlığa umut olmanın yolu, tıpkı asr-ı saadette olduğu gibi Kur'an'ın doğru anlaşılmasından ve hayata doğru aktarılmasından geçmektedir."