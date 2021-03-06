Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kaç yaşında? Nereli? Korona mı oldu? Sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs salgını sürerken, hastalığa yakalanan kişi sayısı da artıyor. Bu kişiler arasına son olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklama Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ali Erbaş, 1961 yılında Ordu’nun Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Yeşilyurt Köyü İlkokulunda okudu. 1980 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesi’nden, 1984’de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ KORONA MI OLDU? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandı. Erbaş, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek vatandaşlardan dua beklediğini ifade etti.

Ali Erbaş, sağlık durumuna ilişkin olarak," Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.