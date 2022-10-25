Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'de konuştu: "Vatanını, ezanını ve bayrağını seven gençler yetiştireceğiz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri olarak vatandaşlara her alanda hizmet etmeye çalıştıklarını ifade ederek, " Kendini, rabbini, peygamberini, kitabını bilen, büyüklerini sayan küçüklerini seven, vatanını, ezanını ve bayrağını seven gençler yetiştireceğiz." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, programı kapsamında geldiği Kayseri'de Kocasinan ilçesinde 4-6 yaş grubunun eğitileceği Hazreti Amine Hatun Kur'an Kursu'nun açılış törenine katıldı. Açılışa Ali Erbaş'ın yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'de konuştu: Vatanını, ezanını ve bayrağını seven gençler yetiştireceğiz

Kurslarda çocuklara temel dini bilgiler öğretildiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Açılışların ve merasimlerin en güzelinde, en hayırlılarından birisinde bir aradayız." diyerek sözlerine başladı. Erbaş şöyle devam etti:

" Efendimiz buyuruyor ki, 'Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir'. Burada Kocasinan’da 4-6 yaş Kur’an kursumuzda bu hayırlı işi yapacağız inşallah. 4-6 yaş arası çocuklarımıza temel dini bilgileri öğreterek, değerlerimizi öğreterek, vatan, bayrak, ezan sevgisini, rabbimiz kim, peygamberimiz kim, kitabımız nedir bütün bu ve benzeri hem Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimiz değerler, hem peygamber efendimizin bütün insanlığa kazandırdığı değerler küçük yaştaki çocuklarımıza öğretilmeye çalışılacak. Çok şükür Diyanet İşleri Başkanlığı olarak milletimize her alanda hizmet etmeye gayret ediyoruz. Toplumumuzun büyük bir arzu ve talebi ile yaklaşık 9 yıldır yaptığımız 4-6 yaş Kur’an kursları eğitimi gittikçe artıyor ve ivme kazanıyor. Burada peygamberimizin bizlere göstermiş olduğu hedef çalışmalarımızın daha da ilerlemesine vesile oluyor. Biz de 4-6 yaş arasındaki çocuklarımıza eğitimlerimizi peygamber efendimizin tavsiyesini yerine getirmek üzere yapıyoruz”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'de konuştu: Vatanını, ezanını ve bayrağını seven gençler yetiştireceğiz

"KUR'AN KURSU HİZMET ETTİĞİ SÜREDE KATKI VEREN HERKES BUNDAN İSTİFADE EDECEK"

“Ülkemizin her yerinde toplumumuz, belediyelerimiz, valilerimiz ve kaymakamlarımız sahip çıktı." diyen Erbaş, " El birliği ile bu güzel faaliyetlere sahip çıktığımızda hayır sahiplerimize özellikle teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Burada bulunan Kur’an kursu hizmet ettiği müddetçe bu kursu yaptıran, katkı veren herkes bundan istifade edecek." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'de konuştu: Vatanını, ezanını ve bayrağını seven gençler yetiştireceğiz

"KENDİNİ, RABBİNİ, PEYGAMBERİNİ, KİTABINI BİLEN GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZ"

Erbaş şu ifadeleri kullandı:

"Amel defterlerine sürekli sevap yazılmaya devam edecek. Kendilerine uzun ömürler diliyoruz. Bundan 15 sene sonrasının gençleri burada yetişecek, burada ve bunun gibi kurslarımızda yetişecek. Kendini, rabbini, peygamberini, kitabını bilen, büyüklerini sayan küçüklerini seven, vatanını, ezanını ve bayrağını seven gençler yetiştireceğiz. Ben Hz. Amine Hatun Kur’an Kursu’nun hayırlı hizmetler görmesini, hayırlı eğitim faaliyetleri yapmasını Allah’tan niyaz ediyorum”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'de konuştu: Vatanını, ezanını ve bayrağını seven gençler yetiştireceğiz

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2022?
Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2022?
Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşü yapmak istediler! Polis ekipleri müdahale etti
Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşü yapmak istediler! Polis ekipleri müdahale etti
Araç sahiplerinin cebi yanacak denmişti! Sevindiren haber geldi! O zam iptal edildi!
Araç sahiplerinin cebi yanacak denmişti! Sevindiren haber geldi! O zam iptal edildi!
Bayram temizliği canından ediyordu! Cam temizlerken yere düştü!
Bayram temizliği canından ediyordu! Cam temizlerken yere düştü!
Son Haberler
Sözlerine katlanmadılar! CHP'liler, Başkan Şadi Yazıcı'ya saldırdı!
Sözlerine katlanmadılar! CHP'liler, Başkan Şadi Yazıcı'ya saldırdı!
Yasak Elma 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Engin, Yıldız'ın eski sevgilisi mi çıktı?
Yasak Elma 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Engin, Yıldız'ın eski sevgilisi mi çıktı?
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuşuyor
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuşuyor
68/1-b-1 Trafik Cezası Nedir? 68/1-b-1 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
68/1-b-1 Trafik Cezası Nedir? 68/1-b-1 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Ramazan ayının Kadir Gecesi ne zaman 2022? Kadir Gecesi ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?
Ramazan ayının Kadir Gecesi ne zaman 2022? Kadir Gecesi ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?
Kadir Gecesi ile ilgili sözler, mesajlar 2022 | Hadisli, dualı, en güzel, kısa, uzun Kadir Gecesi tebrik mesajları resimli
Kadir Gecesi ile ilgili sözler, mesajlar 2022 | Hadisli, dualı, en güzel, kısa, uzun Kadir Gecesi tebrik mesajları resimli
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 25 Ekim 2022 Salı? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 25 Ekim 2022 Salı? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan damga vurdu, Kılıçdaroğlu destek bulamadı
Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan damga vurdu, Kılıçdaroğlu destek bulamadı
Güneş tutulması canlı izle 25 Ekim 2022 Salı | NASA canlı yayın izle (Solar eclipse )
Güneş tutulması canlı izle 25 Ekim 2022 Salı | NASA canlı yayın izle (Solar eclipse )
Areda-Survey’in son seçim anketinin sonuçları yayımlandı! Muhalefet bu sonuçlara çok üzülecek
Areda-Survey’in son seçim anketinin sonuçları yayımlandı! Muhalefet bu sonuçlara çok üzülecek
Hac ve umre fiyatları 2022 | Hac ve umre başvuruları nasıl yapılıyor? 65 yaş üstü vatandaşlar hacca, umreye gidecek mi?
Hac ve umre fiyatları 2022 | Hac ve umre başvuruları nasıl yapılıyor? 65 yaş üstü vatandaşlar hacca, umreye gidecek mi?
Diyanet, hac ve umre ibadetinin detaylarını açıkladı! Tarihler belli oldu
Diyanet, hac ve umre ibadetinin detaylarını açıkladı! Tarihler belli oldu
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Ahmet Hakan'dan gündemi değiştirecek yazı: " 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' diyebiliriz"
Ahmet Hakan'dan gündemi değiştirecek yazı: " 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' diyebiliriz"