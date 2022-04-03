Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verilmesi gereken en az fitre miktarını açıkladı! Fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir televizyon programına katıldı. Erbaş, Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan fitre konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Herkes kendi imkanına göre fitresini belirleyebilir. Ama asgari bu sene 40 lira olarak belirledik. 40 liranın altına düşmemesi lazım. Dolayısıyla üst sınırı yok" diye konuştu.

“ORUÇ KÖTÜLÜKLERE KARŞI KALKAN”

Ramazan ayının hediyelerinden birisinin oruç olduğunu önemle vurgulayan Başkan Erbaş, orucun müminler için bir kalkan olduğunu belirterek, “Oruç kötülüklere, günahlara karşı kalkan. Oruç aynı zamanda, ‘İslam beş şey üzerine bina edilmiş’ hadis-i şerifinde sayılan ibadetlerden birisidir. Bu ibadeti bize getiren Ramazan ayıdır" ifadelerini kullandı.

“2 YILDIR HASRETİ GİDERDİK”

Ramazan ayının en büyük hediyelerinden birinin teravih namazı olduğunu söyleyen Ali Erbaş, teravih namazlarına 2 yıldır hasret kalındığını, dün gece büyük bir coşkuyla bütün camilerde teravihi ile Ramazan ayını karşıladıklarını söyledi. Başkan Erbaş, “Dün gece biz de Ayasofya'daydık. Ayasofya'da 88 yıl sonra teravih namazı kıldık. Biz esasında başka camilerimizde 2 yıllık hasreti giderdik ama Ayasofya 88 yıllık hasretini gidermiş oldu elhamdülillah. Buradan milletimize çağrım, davetim teravih namazlarını çocuklarımızla, gençlerimizle şenlendirelim" dedi.

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