Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya ile ilgili paylaşım!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Ayasofya'nnı ibadete açılmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Erbaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul'un fethinin en önemli sembolü olan Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuşup yeniden müminlerle buluştuğunu belirtti.

Allah'a sonsuz hamdettiğini ifade eden Erbaş, Müslümanlar için 86 yıllık hasretin ve özlemin sona erdiğini, bu muştuyla milletin yüreğindeki hüznün büyük bir sevince dönüştüğünü kaydetti.

Erbaş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkesten Allah'ın razı olmasını ve Hazreti Muhammed'in müjdesine nail kılmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya ifade ettiği mana bakımından sadece bir mabet değildir. Müslümanlar için büyük bir inancın, medeniyetin, ahlakın ve adaletin sembolüdür. Şimdi bize düşen ulu bir cami olarak Ayasofya'nın ifade ettiği manaları yeryüzüne egemen kılmak için daha büyük bir inanç, azim, heyecan ve özveriyle çalışmaktır."