Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bayram namazı açıklaması!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kılınmayacak olan bayram namazı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda herkesin bayramını kutlayan Erbaş, bayram namazıyla ilgili “Dileyen evinde bayram namazını dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir” dedi.
Diyetisyen Aybüke Kaymakcı açıkladı! ''Ramazan sonrası nasıl beslenilmeli?''
Kırıkkale’de iki doktora şiddet! Hasta yakını tekme tokat girişti
4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı! Sokaklardaki yoğunluk azaldı
Temizlemek için söktüğü musluk filtresinden mide bulandıran görüntüler!
23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:36
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT