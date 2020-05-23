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  3. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bayram namazı açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bayram namazı açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kılınmayacak olan bayram namazı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda herkesin bayramını kutlayan Erbaş, bayram namazıyla ilgili “Dileyen evinde bayram namazını dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir” dedi.

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23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:36

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