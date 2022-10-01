Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan dikkat çeken sözler: İdeolojik saplantılar, insanlığın bugününü ve geleceğini tehdit etmektedir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu”nun açılışında yaptığı konuşmada, "Bir yanda işgaller, savaşlar, çatışmalar ve terör olayları insanlara hayatı zindan ederken; diğer yanda insani, ailevi, ahlaki ve ictimai değerlerin örselendiği, ötelendiği nevzuhur ideolojik saplantılar, insanlığın bugününü ve geleceğini tehdit etmektedir” dedi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan dikkat çeken sözler: İdeolojik saplantılar, insanlığın bugününü ve geleceğini tehdit etmektedir

Türkiye Diyanet Vakfı’nda “Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu” gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Sempozyumda kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştiren Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim’in önemini vurgu yaparak, “Kur'an-ı Kerim inançtan ahlaka, aileden topluma, eğitimden sanata, siyasetten iktisada kadar hayatı ilgilendiren her alanda insanlığı; bilgiye, hakikate, iyiliğe, doğruluğa ve güzelliğe yönelten en hakiki mürşittir. Kuran’ın bu mürşitliğinde insanı erdemlerin ihya edilmesi hususunda kıyamete kadar bizlere rehberlik edecek bir hayat pusulası, bizleri iki cihan selametine eriştirecek bir hidayet rehberini bütün insanlık beklemekte. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan dikkat çeken sözler: İdeolojik saplantılar, insanlığın bugününü ve geleceğini tehdit etmektedir

"HERGÜN DÜNYANIN HALİNİ SOSYAL MECRALARDA GÖRÜYORUZ"

Erbaş sözlerine şöyle devam etti: “Her gün dünyanın halini televizyon ekranlarında, sosyal mecralarda görüyoruz. Kimseden uzak değil artık. Bir yanda işgaller, savaşlar, çatışmalar ve terör olayları insanlara hayatı zindan ederken; diğer yanda insani, ailevi, ahlaki ve ictimai değerlerin örselendiği, ötelendiği nevzuhur ideolojik saplantılar, insanlığın bugününü ve geleceğini tehdit etmektedir."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan dikkat çeken sözler: İdeolojik saplantılar, insanlığın bugününü ve geleceğini tehdit etmektedir

Dünyada yaşanan savaş ve işgallere karşı İslam aleminin rol üstelenmemesinin vahim olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Maalesef günümüz İslam dünyası, mezhep, meşrep, ırk ve benzeri alt aidiyetleri birer ayrışma sebebi olarak görme yanılgısından kurtulmuş değildir. Bu yüzdendir ki güveni ortadan kaldıran şiddet eylemleri, vicdanları yaralayan merhametsizlikler ve ümmet birliğimizi dinamitleyen fitne çukurları içerisinde bocalayıp durmaktadır” şeklinde konuştu.

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