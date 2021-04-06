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  3. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan flaş teravih namazı açıklaması: Evlerde kılınacak!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan flaş teravih namazı açıklaması: Evlerde kılınacak!

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan flaş teravih namazı açıklaması: Evlerde kılınacak!

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik.

Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz."

Aşı orucu bozar mı? Oruçluyken aşı olunur mu diyanet?Aşı orucu bozar mı? Oruçluyken aşı olunur mu diyanet?

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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