Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İzmir'deki skandal olaya tepki

Twitter hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında tüm Mülüsmanları derinden yaralayan bu hadiseyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunulmuş,bu provatakif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konun sonuna kadar takipçisi olacağız."

İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. pic.twitter.com/8G9zIaNXn7 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) May 21, 2020

NE OLMUŞTU?

Olay, dün ikindi ezanı okunmasından kısa bir süre önce meydana geldi. İddiaya göre camilerin merkezi sisteminin frekansına korsan olarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir’deki birçok camiden İtalyanca ’Çav Bella’ şarkısını yayınladılar. Cami hoparlörlerinden gelen müzikle şaşkına dönen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameraları ile kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İzmir İl Müftülüğü, yayını yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.