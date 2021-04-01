Diyanet İşleri Başkanı: Dua edelim hastalık ortadan kalksın, hiç olmazsa bir miktar Müslüman hacca gidebilsin

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan ve bazı ülkelerde farklı mutasyonları görülen koronavirüse ilişkin Türkiye Diyanet Vakfı'nda düzenlenen 'Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac' konulu Uluslararası Hac Sempozyumu'nun açılışında açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl hacca gidilip gidilemeyeceği konusunda halen belirsizlik olduğunu ifade etti. Erbaş ''Dua edelim inşallah imkanlar oluşsun, hastalık ortadan kalksın veya azalsın ve hiç olmazsa dünyanın her yerinden bir miktar Müslüman hacca gidebilsin'' ifadesini kullandı.

2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hac ibadetlerinin kısıtlanması yoluna gidildiğini anımsatan Erbaş, pandemi sürecinde yalnızca Suudi Arabistan'da yaşayan çok az sayıda kişinin hac ibadetini yerine getirebildiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İslam aleminde hem hac için hem umre için çok büyük bir özlem oluştu. Rabbimden niyazım, bu salgın hastalığın insanlığın üzerinden kalkması. Çünkü hac hakikaten müminler için birliğin, tevhidin, vahdetin sembolü. Cenabı hak en kısa zamanda bu beladan bütün insanlığı kurtarsın. Duaya devam edeceğiz. Tedbir, tevekkül ve dua Müslümanın ayrılmaz parçaları. Tedbirimizi alacağız, inşallah 2021 yılında bilemiyorum salgının süreci nasıl devam edecek, artacak mı, azalacak mı? 2021 yılında hacca gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz, bilemiyoruz. Dua edelim inşallah imkanlar oluşsun, hastalık ortadan kalksın veya azalsın ve hiç olmazsa dünyanın her yerinden bir miktar Müslüman hacca gidebilsin. Bunun için hem tedbir hem duaya devam etmeliyiz."

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1979'dan itibaren hac, 1984 yılından itibaren de umre organizasyonlarının sürekli geliştiğini ifade eden Erbaş; Kudüs'ün de önemli bir ibadet merkezi olduğunu ve Mescid-i Aksa'ya olan ziyaretleri de organize ettiklerinden bahsederek şöyle devam etti:

''Kadim medeniyetimizin en önemli merkezlerinden biri de Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Kudüs şehridir. Bu kapsamda 2015 yılından itibaren de Kudüs bağlantılı umre turları düzenlenerek medeniyetimizdeki önemli bir geleneği devam ettirmekteyiz. Bundan birkaç ay öncesi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı, Umre Hizmetleri Daire Başkanlığının adını Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığı olarak değiştirdik. İnşallah bundan sonra Kudüs ziyaretlerimize daha bir önem vererek, bütün dünya Müslümanlarının Mescid-i Aksa’yı ziyaret ederek bir farkındalık oluşturmak ve bu farkındalığı bütün insanlığa göstermek noktasında da bir katkı sağlayacaktır bu girişimiz."