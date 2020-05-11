Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, engelli personelle video konferansla görüştü:

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Görme engelli kardeşlerimiz için Braille alfabesiyle yapmış olduğumuz yayın çalışmaları, eğitim faaliyetleri, fiziksel engelli kardeşlerimiz için camilerin mimarisinde yapmış olduğumuz iyileştirmeler ve engellilere yönelik açtığımız Kur'an kursları gibi pek çok alanda engelli kardeşlerimize hizmetler sunduk." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Engelliler Haftası dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olan engelli personelle video konferansla görüştü.

Görüşmede, tüm engelli personeli temsilen 11 görevliyle görüşen Erbaş, görüşmeden duyduğu mutluluğu ifade etti ve Engelliler Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi.



Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engelliler ile ilgili yaptığı çalışmaları şöyle anlattı:



"Dünyada ilk defa işitme engellilere yönelik Türk İşaret Dili Dini Kavram Sözlüğü'nün hazırlanması büyük bir hizmet oldu. İki yüz kadar hocamıza işaret dili eğitimi aldırdık. Çeşitli camilerde hutbe ve vaazların işaret diline çevrilmesi, görme engelli kardeşlerimiz için Braille alfabesiyle yapmış olduğumuz yayın çalışmaları, eğitim faaliyetleri, fiziksel engelli kardeşlerimiz için camilerin mimarisinde yapmış olduğumuz iyileştirmeler ve engellilere yönelik açtığımız Kur'an kursları gibi pek çok alanda engelli kardeşlerimize hizmetler sunduk. Bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."



Görüşmeye katılan personel de Erbaş'a taleplerini iletti.





Kaynak: AA