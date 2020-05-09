Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerle video konferans yöntemiyle görüştü:

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam'ın şefkat, merhamet, hakkaniyet, güzel ahlak ve bir arada yaşama anlayışı gibi medeniyetimizin en önemli unsurlarını gençlerimize ulaştırmanın heyecanı, derdi içerisinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun (TGSP) video konferans yöntemiyle düzenlediği "Ufuk Turu" programına katıldı.

Görüşmede, İslam davasını omuzlayacak, geleceğe taşıyacak ve örnek olacak gençlerin sayısı ne kadar artarsa o kadar memnun olduklarını belirten Erbaş, Hazreti Muhammed'in gençlik dönemindeki önemli olaylardan birinin, onun "Erdemliler Cemiyeti"ne katılması olduğunu hatırlattı.

Erbaş, İslam medeniyetinin bir vakıf medeniyeti olduğuna işaret ederek, Türkiye'deki gençlere yönelik sivil toplum kuruluşu çalışmalarının dünyadaki Müslüman topluluklara göre çok ileri düzeyde olduğunu ifade etti.

- "Türkiye önemli bir genç nüfusa sahip"

Türkiye'nin önemli bir genç nüfusa sahip olduğuna dikkati çeken Erbaş, sivil toplum kuruluşlarındaki görevlilerin öncelikle kendi inanç, medeniyet ve kültür değerlerini her yönüyle iyice tanıması ve gençlere ulaştırması gerektiğini kaydetti.

Bir gencin her şeyden önce sağlam bir İslam inancına sahip olması gerektiğinin altını çizen Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"İslam'ın şefkat, merhamet, hakkaniyet, güzel ahlak ve bir arada yaşama anlayışı gibi bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarını gençlerimize ulaştırmanın heyecanı, derdi içerisinde olmalıyız. Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'deki ilk emri 'oku'. Bunun için gençlerimize yönelik okuma ve eğitim faaliyetlerimizi öncelemeliyiz. Eğitim, ilim, hikmet, bilgi, irfan olmazsa nicelik olarak ne kadar fazla olursa olsun onun bir anlamı olmayacağını yeniden hatırlatmak istiyorum."



Kaynak: AA