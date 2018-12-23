Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Mehmetçiğimiz zulme engel olmak için mücadele veriyor”

Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Mehmetçiğimiz zulme engel olmak için sınırlarımızın içinde ve ötesinde mücadele veriyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazı kıldırdı. Erbaş, namaz sonrasında yaptığı konuşmada Hz. Peygamberin bir hadisinde Müslümanlara yedi şeyi tavsiye ettiğini ifade ederek, bunlardan birisinin de mazluma yardım etmek olduğunu söyledi. Yemen'de yaşanan zulümlere dikkat çeken Erbaş, "Bir hafta önce Türkiye Diyanet Vakfı olarak milletimize dedik ki, "Yemen'e sessiz kalmayın', elhamdülillah öyle güzel bir kampanya oldu ki şimdi onu ulaştırma çabası içerisindeyiz" dedi.

"Yemen'de 11 milyon insan ölümle karşı karşıya"

Erbaş, Yemen'de 11 milyon insanın ölümle karşı karşıya kaldığını dile getirerek, "Rabbimize dua edelim yeryüzünde zulüm bitsin. Zulüm kime yapılırsa yapılsın kötüdür. İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, hiç kime zulme uğramasın" diye konuştu.

"Bizler hep mazlumun yanında yer almışız" diyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Müslüman olsun, gayrimüslim olsun nerede zulüm varsa ecdadımız oraya gitmiş, o zulme engel olmuş. Bugün ecdadımızın torunları olarak bizler de nerede zulüm varsa, terör varsa şanlı ordumuz orada. Bugün Mehmetçiğimiz zulme engel olmak için sınırlarımızın içinde ve ötesinde mücadele veriyor. Şehit oluyor, gazi oluyor. Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar, hayırlı ömürler nasip eylesin."

Erbaş, namazdan sonra cemaatle selamlaşıp ardından Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti.

Kaynak: İHA