Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçinde 890, yurtdışında 725 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde "2019 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş, vekâletle kurban hizmetinin Türkiye'de müftülükler, yurt dışında ise büyükelçilikler, ateşelikler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütüldüğünü belirtti.

'MİLLETİMİZİN VAKFIMIZA OLAN GÜVENİ ARTIYOR'

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kestiği kurbanların yurtiçinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, mültecilere, Kuran kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurtdışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve savaşların yoğun olduğu coğrafyalardaki mazlum vatandaşlara ulaştığını söyleyerek, "2018 yılında Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet edilen 430 bin 8 hisse kurban yurtiçinde il ve ilçeler olmak üzere 287 merkezde, yurtdışında 143 ülkenin 436 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilmiş ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. 2018 yılında vakfımıza vekalet verilen kurban sayısında bir önceki yıla göre 182 bin 809 hisse fark ile yüzde 76 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu sayı her geçen gün milletimizin vakfımıza olan güveninin arttığını göstermektedir" dedi.

'FETÖ MÜSLÜMANLARIN İYİLİK DUYGULARINI HAİN EMELLERİNE ALET ETTİ'

Erbaş, bu yıl yaklaşık 20 milyon ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elini ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyerek, şöyle konuştu: "15 Temmuz hain darbe girişimi ile ifşa olan FETÖ ihanet şebekesi inancımız ve ibadetlerimiz konusunda çok hassas, dikkatli olmamız gerektiğini açıkça yeniden ortaya koymuştur. Zira söz konusu yapı bilhassa mali ibadetleri istismar ederek Müslümanların iyilik duygularını hain ve gizli emellerine alet etmiş, kurban ibadetini tam bir menfaat çarkına dönüştürmüştür. Topladığı zekat, sadaka gibi yardımları suiistimal ettiği, vekalet olarak aldığı kurbanları yerine getirmediği, başka ülkelerde menfaatleri için lobi faaliyetlerine, toplantı ve gezi etkinliklerine milletimiz ve memleketimiz aleyhine çalışan merkezlere peşkeş çekerek harcadığı acı bir şekilde ortaya çıkarılmıştır."

YURT İÇİNDE 890 TL, YURT DIŞINDA 725 TL

Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekâlet yolu ile kurban kesim bedellerini belirlediklerini ifade eden Erbaş, şunları söyledi: "Yapmış olduğumuz hesaplamalar neticesinde yurtiçi fiyatını 890 TL, yurtdışı fiyatını ise 725 TL olarak belirledik. Vatandaşlarımız hem kurban vekaletlerini vermek hem de yurtiçi ve yurtdışında her anlamda yürüttüğümüz iyilik seferberliğine destek olmak için "tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden online olarak bağış yapabilirler. Bu yıl ilk kez android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamasından da bağışlarını gerçekleştirebilirler."

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DHA