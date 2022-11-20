Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yüce Rabbimiz ordumuzu korusun ve her daim muzaffer eylesin

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başarıyla tamamladığını belirterek, "Yüce Rabbimiz ordumuzu korusun ve her daim muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

Erbaş, sosyal medya hesabından, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek mesajı paylaştı.

Ali Erbaş'tan Pençe Kılıç harekatı için dua

"Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizin selameti için azim ve kararlılıkla mücadele eden kahraman Mehmetçiğimiz Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı başarıyla tamamladı Elhamdülillah. Yüce Rabbimiz ordumuzu korusun ve her daim muzaffer eylesin."