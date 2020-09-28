Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Azerbaycan'a destek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade'yi telefonla arayarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonucu şehit olanlar için taziyelerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade'yi arayarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonucu şehit olanlar için başsağlığı dileğinde bulundu.

Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yapılan saldırıyı kınadığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türk milletinin, her zaman ve her şartta olduğu gibi bugün de Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Başkan Erbaş, Şeyhülislam Allahşükür Paşazade'ye taziyelerini ileterek, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.