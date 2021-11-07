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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çağrı: Çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor, uyarıcılık görevimizi yapmalıyız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlere ve çocuklara dinsizlik aşılandığını belirterek "Uyarıcılık görevimizi yapmamız lazım" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çağrı: Çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor, uyarıcılık görevimizi yapmalıyız

Şanlıurfa'da kanaat önderleriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, daha çok çocuk, genç ve aileye ulaşarak onları irşat yönünde geliştirme yönünde tavsiyede bulundu.

Daha çok çocuk ve gence nasıl ulaşılabileceği ile daha fazla ailenin İslami ilkeler doğrultusunda nasıl kurabilecekleri konusuna dikkat çeken Erbaş, ilmi sırf öğrenmek ve öğretmek için yapmadıklarını, hedeflerinin İslam'ı doğru şekilde ulaştırmak, insanları yanlıştan kurtarmak, Kur'an-ı Kerim ve sünnet çizgisinde, daha fazla kişiye bunu anlatmak olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun adı da irşattır. Yani Peygamber Efendimiz hayatı boyunca ne yaptıysa biz de varisleri olarak bunu yapmak durumundayız. Hakkın batıla galip geldiğine şahitlik yapmamız lazım. Bunun içerisinde olmamız lazım. Hakkı anlatmak batılı ortadan kaldırmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunun gayreti içerisinde olmalıyız"

"ÇOCUKLARA SÜREKLİ DİNSİZLİK AŞILANIYOR!"

Hz. Muhammed'in en önemli özelliklerinden birinin uyarıcılık olduğunu kaydeden Erbaş, "İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor. Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor. Uyarıcılık görevimizi yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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