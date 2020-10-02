Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Esra Erol'a tepki: Neslimize karşı işlenen bir suçtur

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Camii’nde yapılan törene katıldı.

Törende konuşan Erbaş, Esra Erol’un programında komşusu Cengiz Koraltan ile kaçan evli Esra Karakuş'un çocuğunun komşusundan olmasına sevinmesiyle gündemine gelen olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“REYTİNG ADINA ÇİRKİNLİKLERİ EKRANLARA TAŞIMAK SUÇTUR"

Erbaş, istismarın sadece dini alanla sınırlı olmadığını belirterek, şunları kaydetti: “Algı operasyonlarıyla milli değerler ve şahsiyetleri kullanarak menfaat devşirmeye çalışmak da dikkat edilmesi gereken vahim ve tehlikeli bir istismar çeşididir.

Aynı şekilde reyting adına, bütün aile, gelenek, ahlak ve inanç değerlerini hiçe sayarak şüyuu vukuundan beter çirkinlikleri ekranlara taşımak, gayr-i meşru ilişkileri sıradanlaştıran, şiddeti ve istismarı teşvik eden yayınlar yapmak milletimize, medeniyetimize, nesillerimize ve geleceğimize karşı işlenen büyük bir suçtur ve aynı zamanda pervasızlıktır, sorumsuzluktur.”

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