Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi ile ilgili mesaj!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kur’an-ı Kerim’in hikmet yüklü mesajlarını anlamak, yaşamak ve tüm dünyaya anlatmak, bizler için en önemli sorumluluk ve en ulvi hedeftir diyen Erbaş, insanlığın yaşadığı krizlerden Kur’an ve sünnetin rehberliğiyle çıkabileceğini belirtti.
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18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:02
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