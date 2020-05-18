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  3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi ile ilgili mesaj!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi ile ilgili mesaj!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kur’an-ı Kerim’in hikmet yüklü mesajlarını anlamak, yaşamak ve tüm dünyaya anlatmak, bizler için en önemli sorumluluk ve en ulvi hedeftir diyen Erbaş, insanlığın yaşadığı krizlerden Kur’an ve sünnetin rehberliğiyle çıkabileceğini belirtti.

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18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:02

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