Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi ile ilgili mesaj!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kur’an-ı Kerim’in hikmet yüklü mesajlarını anlamak, yaşamak ve tüm dünyaya anlatmak, bizler için en önemli sorumluluk ve en ulvi hedeftir diyen Erbaş, insanlığın yaşadığı krizlerden Kur’an ve sünnetin rehberliğiyle çıkabileceğini belirtti.