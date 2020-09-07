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  3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan taziye mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan taziye mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, boğulma tehlikesi geçiren öğrencisini kurtarmak isterken ölen din görevlisi imam hatip Mehmet Çıtak'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan taziye mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Samsun'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrencisini kurtarmak isterken ölen din görevlisi imam hatip Mehmet Çıtak'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Samsun'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrencisini kurtarmak için verdiği mücadele esnasında vefat eden din görevlimiz imam hatip Mehmet Çıtak'a Allah'tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı, hastanede tedavi gören öğrencimiz Muharrem Ateş'e de acil şifalar diliyorum."

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın paylaşımı:

Berkem Temizel
Gece Editörü


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