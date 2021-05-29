Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı ! Aşı yaptırmamak kul hakkına girer mi?

Vatandaşların merak ettiği konulara ilişkin sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanlığına bu kez koronavirüs aşısıyla ilgili soru yönetildi.

Bir vatandaşın," Toplum sağlığını tehdit eden salgın hastalıklara karşı aşı yaptırmamak kul ve kamu hakkı olarak değerlendirilebilir mi?" sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu yanıt verildi:

"Sağlık otoritelerince 'salgın' olarak ilan edilen bir hastalığa karşı gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli tedavilerin uygulanması noktasında Müslümanlar üzerlerine düşen görevi yapmakla dinen mesuldürler. Bilimsel usullerle üretilen, alanında uzman hekimlerce salgın hastalıklara karşı koruyucu olduğu belirtilen aşıların kullanımı dinen de uygundur. Buna göre toplum sağlığını tehlikeye atacağı konusunda galip zan bulunan durumlarda gerekli tedbirlere uymamak, kul ve kamu hakkı ihlali olur"

Kaynak: Bölge Gündem, Sabah.