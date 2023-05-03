Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu, merkez teşkilatına mühendis alımı yapılacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatına 20 mühendis alımı yapacak.

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Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu, merkez teşkilatına mühendis alımı yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığına mühendis alımı ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatına 20 mühendis alımı yapacak.

2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı esas alınarak belirtilen sayının 3 katı kadar aday arasından, başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu, merkez teşkilatına mühendis alımı yapılacak

20 MÜHENDİS ALINACAK

Alımı yapılacak 20 kişiden 18'inin, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği programlarından mezun olması, 2'sinin ise adli bilişim mühendisliği lisans programlarından mezun olması ve 2022 yılında yapılan KPSS sınavından en az 70 puan almış olması gerekiyor.

MÜRACAATLAR, 2-12 MAYIS TARİHLERİNDE

Müracaatlar, 2-12 Mayıs tarihlerinde DİBBYS programı üzerinden "sinav.diyanet.gov.tr" adresi aracılığıyla yapılabiliyor.

Sözlü sınav ise Ankara'da gerçekleştirilecek.

KAYNAK: AA

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