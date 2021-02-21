Diyanet İşleri Başkanlığı o iddiaları yalanladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamada bazı medya organlarında yer alan, geçen sene personel sayısının arttığına ilişkin iddiaları yalanladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, iddiaların aksine personel sayısında düşüş olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bazı medya organlarında yer alan, ‘2019’da toplam 104 bin 814 personeli olan Diyanet, 2020’de bu sayıyı, sözleşmeliler hariç, yaklaşık 25 bin kişi arttırarak, 128 bin 469’a yükseltti’ şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı çalışan sayısına ilişkin raporların her sene tutulduğunu vurgulayarak basın yayın organlarında yer alan haberlerdeki 104 bin 814 personel sayısı, başkanlığın 2020'deki Performans Programında yayınladığı ve 2019 yılına ait kadrolu personel sayısı olduğu ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasında "Söz konusu programda aynı yıla ait sözleşmeli personel sayısı ise 26 bin 061 olarak ayrı bir tabloda gösterilmiştir. Dolayısıyla 2020 yılı Performans Programına göre 2019 yılı kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 130 bin 875’tir. Başkanlığımız 2021 Yılı Performans Programında ise aynı tablo içinde gösterilen 2020 yılındaki kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 128 bin 469’dur. İddia edilenin aksine personel sayımızda artış değil, düşüş olmuştur.” ifadelerine yer verdi.