Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 80 milyon TL'ye çıkarılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 80 milyon TL'ye çıkarılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 80 milyon liraya çıkarıldığı yer aldı.
Kaynak: İHA
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