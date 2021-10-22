Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan baldız fetvası açıklaması: "Zihinleri bulandırmaya çalışmak insanlık dışı bir davranıştır!"

Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği iddia edilen cevap, geçtiğimiz gün Türkiye'nin en çok konuşulanlar listesinde yerini aldı. Konuya ilişkin açıklama Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan geldi. Erbaş, " İnsaftan, vicdandan, gerçeklikten yoksun paylaşımlar yapıldı" ifadelerine yer vererek, Din İşleri Yüksek Kurulunun, vatandaşların yönelttiği sorulara İslam'ın temel kaynakları doğrultusunda cevaplar veren yetkin bir kuruluş olduğunu hatırlattı.

"HÜKÜMLER ÜZERİNE YAPILAN YORUMLAR, YANLIŞ ANLAŞILMALARA YOL AÇIYOR"

Konu hakkında açıklama yapan Erbaş, fetva verilmesi ve fetvanın sonuçlarının nasıl uygulanacağının İslam hukuku metodolojisine göre belirlendiğini, bu sonuçlar hakkında yapılan yorumların vahim sonuçlar doğurduğunu ve yanlış anlaşılmalara sebep verdiğini belirterek "Fetva konusunda İslam hukukunda köklü bir gelenek ve güçlü bir usul vardır. Nasıl fetva verileceği ve fetvanın sonuçlarının nasıl uygulanacağı bu metodolojiye göre belirlenmektedir. Tüm bunları göz ardı ederek fıkhi metinler ve hükümler üzerine yorum yapmak, yanlış anlaşılmalara ve vahim sonuçlara yol açacak büyük bir cehalettir. Bir kez daha ifade edelim ki zina, Allah'ın açıkça haram kıldığı çirkin bir fiil ve büyük bir günahtır. Bu menfur davranışın aile çevrelerine taşınması, aynı zamanda korkunç bir ahlaki yozlaşma ve toplumsal felakettir. Her mümin tarafından bilinen bu kadar net bir konuda algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışmak insanlık dışı bir davranıştır." ifadelerine yer verdi.