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Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 'cami tabelaları' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 18 Ekim Perşembe günü yeni bir yönerge çıkarıldığı belirtilerek, "Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 'cami tabelaları' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü Gazatesi'nin camilerin girişinde yer alan tabelalarda T.C. ibaresinin kaldırıldığı haberlerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Diyanet'ten yapılan açıklamada cami tabelalarının nasıl olacağı hususunun, Başkanlığın Tanıtım Yönergesi ve ekleri ile belirlendiği belirtilerek şu açıklama yapıldı:

"Tüm Bakanlıklar ve kurumlarda logoların ve tabelaların belli bir standartta hazırlanması ile ilgili çalışmalar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı da 18.10.2021 tarihinde yeni bir Yönerge çıkarmıştır. Bu Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Habere konu bazı camilerde önceden T.C. ibaresinin yer alması, mahalli görevlilerin kendiliğinden yaptığı bir işlem olup kurumun önceki yönergesinde de bu ibare yer almamaktadır. Başkanlığımız merkezi ve taşra teşkilatı temsilcilikleri olan il ve ilçe müftülüklerimizin tamamında T.C. ifadesi kullanılmaktadır. Burada bir kasıt aranması yersizdir."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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