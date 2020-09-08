Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Fatih Altaylı'nın iftirasına ilişkin açıklama

Gazeteci Fatih Altaylı'nın bugünkü köşe yazısına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, maalesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur. Konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

FATİH ALTAYLI, İFTİRA ATARAK HEDEF GÖSTERDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Altaylı'nın yazdığı 'Yabancı derken' başlıklı köşe yazısında geçen "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun." ifadesi ile ilgili açıklamada bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün Habertürk internet sitesinde Sayın Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan 'Yabancı derken' başlıklı yazıda yer verilen "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun." sözü, Sayın Başkanımız Ali Erbaş'a ait değildir. Sayın Altaylı, Sayın Başkanımızı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızı hedef alan ve mütemadiyen yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabından yayınlanan ve tamamen iftiradan ibaret bir içeriği araştırmadan köşesine taşıyarak bir yazı kaleme almıştır. Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, maalesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur. Konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır"

FATİH ALTAYLI'NIN İDDİASI!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ı bugünkü köşe yazısında sert bir dille eleştirdi.

Köşe yazısında Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın insanların dövize yönelmesini engellemek için fetva verdiğini ifade eden Fatih Altaylı, Erbaş'ın “Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun.” dediğini iddia etti.

Fatih Altaylı, yazısını "Yabancı paralar konusunda düşünceleri bu kadar net ve açık olan Sayın Diyanet İşleri Başkanımız acaba 'yabancı otomobiller' konusunda ne düşünüyor. Onlardan da uzak durmak gerekir mi? Yoksa zırhlı Mercedesler 'Hak otomobillerden' mi sayılıyor?" diye sonlandırdı.