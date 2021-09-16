Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'zorunlu Kur’an kursu’ açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 4-6 yaş Kur’an kurslarına ilişkin yazılı açıklama paylaşıldı. 4-6 yaş Kur'an kurslarının zorunlu eğitimden sayılması hususunda toplantılar planlamasının bazı medya organlarında farklı yansıtılması üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtilen yazıda amacın Kur'an kurslarının zorunlu hale getirilmesi değil, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleri olduğu kaydeddidli.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yazılı açıklaması:

"Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş Kur'an kurslarıyla ilgili planlanan çalışmalarla ilişkin açıklama yaparak, söz konusu toplantı planlarının, Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi olarak yorumlanması doğru değildir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 4-6 yaş Kur'an kurslarının zorunlu eğitimden sayılması hususunda toplantılar planlamasının bazı medya organlarında farklı yansıtılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu içerisinde yer alan, Eğitim Hizmetlerine Yönelik Planlanan Faaliyetlerin 3. maddesindeki, ‘4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirilecektir’ ifadesi, Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi olarak yorumlanması doğru değildir.

Söz konusu maddede 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarını tercih eden ailelerin ve kurslara devam eden öğrencilerin mağdur olmaması için bu dönemlerinin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesinin müzakere edilmesi planlanmaktadır.

Burada amaçlanan, Kur'an kurslarının zorunlu hale getirilmesi değil, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir."

NE OLMUŞTU?

Bazı medya organlarında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur’an kurslarının zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik plan yaptığı aktarılmış, Diyanet'in bu amı gerçekleştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili akademisyenlerle toplantı yapacağı belirtilmişti.

Kur’an kurslarının örgün eğitim sisteminin bir parçası olmasına yönelik somut bir hedef belirlediği aktarılan haberlerde Diyanet’in söz konusu hedefi hayata geçirilirse Kur’an kursları ilköğretim sisteminin ilk basamağı haline geleceği vurgulanmıştı.