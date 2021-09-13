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Diyanet İşleri duyurdu! Farklı bölümlerde 30 kadroya açıktan atama yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda yapılacak sınav sonucunda çeşitli alanlardaki 30 kadroya açıktan atama yapılacak. Sözlü sınav puanının esas alınacağı sınavın sonuçları, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ilan edilecek.

Diyanet İşleri duyurdu! Farklı bölümlerde 30 kadroya açıktan atama yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, çeşitli unvanlarda 30 kadroya çalışan alacağının bilgisini verdi. Resmi gazete yayınlanan bilgiler doğrultusunda iş için KPSS şartı aranırken başvurular 13-24 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının prodüktör (8), kameraman (5), montajcı (3), ses kayıtçısı (4), yönetmen (4), spiker (4) ve ışıkçı (2) kadrolarına personel alınacak.

Diyanet İşleri duyurdu! Farklı bölümlerde 30 kadroya açıktan atama yapılacak

KPSS'DE EN AZ 60 PUAN ŞARTI

Başvuruda bulunacak adayların öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 alması, spiker unvanına başvuru yapacakların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olması, unvanlara göre ilanda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden ve programlarından mezun olması gerekiyor.

Diyanet İşleri duyurdu! Farklı bölümlerde 30 kadroya açıktan atama yapılacak

BAŞVURULAR 13-24 EYLÜL'DE

Adaylar 13-24 Eylül tarihlerinde "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav için başvuru yapacak. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ilan edilecek.

Sınav giriş belgesi alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Ankara'da yapılacak sözlü sınava KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 katı aday çağrılacak. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra ilan edilecek.

Diyanet İşleri duyurdu! Farklı bölümlerde 30 kadroya açıktan atama yapılacak

SINAVDA EN AZ 70 PUAN ALMAK ŞART

Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekecek. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacak. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecek.

Sınavda başarılı olan adaylardan 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma sonucu olumlu olanların ataması yapılacak.

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