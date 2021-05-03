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  3. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Gürcistan’daki ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Gürcistan’daki ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Gürcistan'da ihtiyaç sahibi 700 aileye yardım ulaştırıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Gürcistan’daki ihtiyaç sahiplerini unutmadı

DİTİB'den yapılan yazılı açıklamada, ramazan vesilesiyle Gürcistan'ın başkenti Tiflis ile Rustavi, Batum, Marnevuli ve Gardabani kentlerinde 700 aileye gıda paketleri dağıtıldığı belirtildi.

Ülke genelinde düzenlenen dağıtım programlarına Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Büyükelçilik Din İşleri Müşaviri Ahmet Erdem, Stuttgart DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Musa Uzun, Baden Württemberg DİTİB Bölge Birliği Başkanı İsmet Harbi, Doğu Gürcistan Müftüsü İtibar Eminov ile Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze katıldı.

"HAYIRSEVERLER İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİ ARASINDA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDUK"

Doğu Gürcistan Müftülüğü bölgesinde düzenlenen yardım dağıtımı sırasında konuşma yapan Musa Uzun, DİTİB olarak ramazan ayı vesilesiyle 30 ülkede gerçekleştirilen yardım organizasyonu çerçevesinde Gürcistan'da da yardım paketleri dağıttıklarını söyledi.

Uzun, "Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurduk. İhtiyaç sahibi ailelerin mutluluğuna, hayır dualarına tanıklık etmekten mutluluk duyduk. Bu vesileyle emanetlerini teşkilatımıza teslim eden cemaatimize ve hayırsever insanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Gürcistan’daki ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Gürcistan’daki ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Gürcistan’daki ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Gürcistan’daki ihtiyaç sahiplerini unutmadı

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