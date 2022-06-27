Diyanet, Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı! Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı vakitleri 2022

Müslümanlar açısından önem arz eden Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Özellikle bayram namazına gidecek olanlar namaz saatini merak ediyorlar. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin bayram namazı saatlerini açıkladı.

2022 KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ | BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri belli oldu. İstanbul'da bayram namazı saat 06.15'te, Ankara'da 06.03'te, İzmir'de saat 06.29'da kılınacak. İşte tüm illerin bayram namazı saatleri:

ADANA 06:00

ADIYAMAN 05:46

AFYONKARAHİSAR 06:15

AĞRI 05:22

AKSARAY 06:02

AMASYA 05:49

ANKARA 06:03

ANTALYA 06:18

ARDAHAN 05:20

ARTVİN 05:24

AYDIN 06:28

BALIKESİR 06:23

BARTIN 06:00

BİLECİK 06:14

BİNGÖL 05:35

BİTLİS 05:29

BOLU 06:06

BURDUR 06:18

BURSA 06:17

ÇANAKKALE 06:28

ÇANKIRI 05:58

ÇORUM 05:53

DENİZLİ 06:23

DİYARBAKIR 05:38

DÜZCE 06:07

EDİRNE 06:23

ELAZIĞ 05:40

ERZİNCAN 05:36

ERZURUM 05:29

ESKİŞEHİR 06:12

GAZİANTEP 05:51

GİRESUN 05:38

GÜMÜŞHANE 05:35

HAKKARİ 05:25

HATAY 05:58

IĞDIR 05:18

ISPARTA 06:17

İSTANBUL 06:15

İZMİR 06:29

KAHRAMANMARAŞ 05:52

KARABÜK 06:00

KARAMAN 06:08

KARS 05:20

KASTAMONU 05:55

KAYSERİ 05:55

KİLİS 05:53

KIRIKKALE 06:00

KIRKLARELI 06:21

KIRŞEHİR 05:59

KOCAELİ 06:12

KONYA 06:09

KÜTAHYA 06:15

MALATYA 05:45

MANİSA 06:27

MARDİN 05:37

MERSİN 06:03

MUĞLA 06:27

MUŞ 05:31

NEVŞEHİR 05:58

NİĞDE 06:00

ORDU 05:40

OSMANİYE 05:56

RİZE 05:29

SAKARYA 06:10

SAMSUN 05:45

ŞANLIURFA 05:45

SİİRT 05:31

SİNOP 05:48

ŞIRNAK 05:30

SİVAS 05:46

TEKİRDAĞ 06:21

TOKAT 05:47

TRABZON 05:33

TUNCELİ 05:38

UŞAK 06:19

VAN 05:24

YOZGAT 05:55

ZONGULDAK 06:03

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BAŞLAYACAK 2022?

Kurban Bayramı tatili Diyanet İşleri Başkanlığının Dini Günler Listesi'ne göre 8 Temmuz Cuma günü başlamaktadır.

8 Temmuz günü vatandaşlar yarım gün çalışacaklar. Bayramın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2.günü 10 Temmuz Pazar, 3.günü 11. Temmuz Pazartesi, 4.günü ise 12 Temmuz Salı günü olacak.

Bayram tatili 8 Temmuz Cuma günü başlayacak, 12 Temmuz Salı günü sona erecek.