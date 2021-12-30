Sisal Şans tarafından düzenlenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cuma günü yapılacak. Dini açıdan bilet alıp almamak konusunda kararsız olan vatandaşlar Diyanet Milli Piyango fetvası | Milli Piyango almak caiz mi? başlıklarını araştırıyor. Biz de sizler için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya ilişki yaptığı açıklamaları derledik. İşte ayrıntılar...

DİYANET MİLLİ PİYANGO FETVASI

Yılbaşı çekilişi için geri sayım devam ediyor. Fakat her sene olduğu gibi bu sene de "Mili Piyango bileti almak haram mı?" soruları yine gündemde.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki fetvası merak ediliyor. Bu sene beklenen yanıt Diyanet TV'de yayınlanan “Diyanet’e Soralım” adlı programda geldi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Ünal, "Piyango bileti almak caiz midir?" sorusuna programda yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

İşte Ünal'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama:

"Allah'ın buyruğu çok açık ve net. İçki, kumar, putlar, fal, şeytanın pislikleridir, uzak durasınız ki kurtuluşa eresiniz. Piyango denilen şey haramdır. Alımı asla caiz değildir.

Eğer ki bir kardeşimiz yanlış yapmış, bileti alıp çıkmışsa hemen bir fakire fukaraya sevap gözetmeksizin dağıtmak zorundadır."

MİLLİ PİYANGO ALMAK CAİZ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı önceki yıllarda bu soruya yanıt vermişti.

Diyanet, Milli Piyango oynamanın haram olup olmadığını şu ifadelerle açıklıyor:

"Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları (Milli Piyango, loto, toto, at yarışı, kazı kazan ve benzeri), kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194)"

MİLLİ PİYANGO OYNAMAK NEDEN HARAM?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini konulardaki karar ve danışma organı Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre tüm şans oyunları haramdır.

Milli Piyango bileti almanın haram olup olmadığı tartışma konusu olurken bu yılki tartışmanın fitilini Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı Cem Toker günler öncesinden ateşlemişti

Cem Toker, bir partilinin “Milli Piyango bileti almak haram mıdır?” sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği cevabı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Cem Toker'in aktardığı yanıta göre Din İşleri Yüksek Kurulu, "Piyango bileti almak haram mıdır?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları, kumar kapsamında değerlendirilip haram kılımmıştı. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre, şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile bu tür oyunların zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru'r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194) Buna göre; Milli Piyangı bileti ve çıkan ikramiyeyi almak haramdır."

Bunun dışında Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde piyango araması yapıldığında "Yarışmalarda elde edilecek ödülleri almak caiz midir?" sorusu çıkıyor. Bu sorunun yanıtı da kurulun sitesinde şöyle yer alıyor:

"İki veya daha fazla kişinin aralarında doğrudan veya dolaylı olarak anlaşma suretiyle bir tarafın kazanacağı, diğer tarafın kaybedeceği şansa dayalı her türlü oyun, kumar kapsamında olup haramdır.

Kendi aralarında yarışacak kimselerden kazananın, üçüncü kişi tarafından vaat edilen ödülü alması ile kaybedenin bir zarara girmemesi esasına dayalı meşru içerikli yarışmalara katılmak ve buradan kazanılacak ödülleri almak ise caizdir (Kâsânî, Bedâî’, VI, 206; el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 400).

Ancak, bu nitelikleri taşıyan bir yarışmaya katılabilmek için normal ulaşım ücreti dışında kontör göndermek vb. ilave ücret ödemek ya da bir ödeme taahhüdünde bulunmak, çekilişe katılmak için piyango bileti satın almak niteliğinde olduğundan yarışma bir tür kumara dönüşür."

Milli Piyango ve şans oyunlarına ilişkin 2015 yılında Diyanet'in verdiği fetvada biliniyor.

Diyanet'in Milli Piyango fetvasında “Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır” denilmiştir.

Fetvada, bu yollarla kazanılan paralarla yapılan hayır işlerinin de geçersiz sayılacağı ifade edilmiştir.

İşte Diyanet'in o fetvası:

“Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır."