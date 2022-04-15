Diyanet Ramazan ayı imsakiyesi 2022 | İstanbul, İzmir, Ankara iftar saati kaçta, ezan ne zaman okunacak 16 Nisan 2022 Cumartesi?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar, iftar saatinin ne zaman geleceğini merak ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar ezanın ne zaman okunacağını merak ediyorlar. Bu kapsamda İstanbul, İzmir, Ankara iftar saati kaçta, ezan ne zaman okunacak 16 Nisan 2022 Cumartesi? sorularının yanıtları ve Diyanet Ramazan ayı imsakiyesi 2022 haberimizde...

DİYANET RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ 2022

Diyanet İşleri Başkanlığının Ramazan ayı imsakiyesinden 81 ilin iftar ve sahur saatlerini öğrenebilirsiniz.

DİYANET RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ 2022

İSTANBUL, İFTAR SAATİ KAÇTA, EZAN NE ZAMAN OKUNACAK 16 NİSAN 2022 CUMARTESİ?

16 Nisan 2022 Cumartesi gününde İstanbullu vatandaşlar saat 19.51'de okunacak ezanla birlikte iftarlarını yaparak oruçlarını açacaklar.

İZMİR İFTAR SAATİ KAÇTA, EZAN NE ZAMAN OKUNACAK 16 NİSAN 2022 CUMARTESİ?

İzmirli vatandaşlar 16 Nisan 2022 Cumartesi gününde yaşayan vatandaşlar saat 19.55'teki ezanla birlikte oruçlarını açacak ve iftarını yapacak.

ANKARA İFTAR SAATİ KAÇTA, EZAN NE ZAMAN OKUNACAK 16 NİSAN 2022 CUMARTESİ?

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19.34'te okunan akşam ezanıyla iftarını açacak.

İFTARDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ramazan ayında 16-17 saat boyunca aç ve susuz kalacak olan vücudumuz iftar saatinde saatlerce aç kalmanın verdiği tepkiyle aşırı ve hızlı yeme isteğine kapılabilir. İftarda yavaş yemek yemeye özen gösterirseniz sindirim sistemini de daha rahat hareket edecektir.

İftarda yağlı, kızartılmış, çok baharatlı, yüksek kalori içeren; börekler, dolmalar, kızartmalar ve şerbetli tatlılar gibi gıdaları tüketmek yerine uzun süre aç kaldıktan sonra mideyi yormamak adına hafif gıdaların tercih edilmesi gerekiyor.

İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan vücutta, kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği oluşur. Çok hızlı yemek yenildiğinde ve fazla miktarda enerjili yüksek besinler tüketildiğinde hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir.

İFTARDA NE TÜKETİLMELİ?

İftarda orucunuzu mutlaka bir bardak suyla açınız. Yanında bir hurma veya birkaç tane zeytin de yiyebilirsiniz. Çorba ve sonrasında biraz mola vermelisiniz. Ana yemekler çok fazla yağ içeren, aşırı tereyağlı, aşırı salçalı ve baharatlı yiyecekler mideye zarar vereceğinden onun yerine az baharatlı sebze yemekleri veya pilav yerine et yemekleri tercih edilebilirsiniz.