Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir oldu

Türkiye Diyanet ve Vakıf Gönüllüleri Sendikası (Diyanet-Sen) Olağanüstü Genel Kurul Seçimleri sonucunda Diyanet-Sen'in yeni genel başkanı Mehmet Ali Güldemir oldu.

Uzun yıllar imam hatip olarak görev yapan Güldemir, sendika içerisinde üyelikten temsilciliğe, şube başkanlığından il temsilciliğine bütün kademelerde görev yaptı.

2019 yılında yapılan Olağan Genel Kurulda Diyanet-Sen Genel Başkan vekili olarak seçilen Güldemir, 14 Temmuz 2020'de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Seçimleri sonucunda Diyanet-Sen Genel Başkanı oldu. Seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Güldemir, isimlerin önemsiz, davanın tek gerçek olduğunu hatırlatarak, "İllerimizde büyük emek veren, din görevlilerinin derdiyle dertlenen kardeşlerimiz, mücadelelerinin karşılığını alıyorlar. Türkiye'nin en büyük sendikal mücadelesinde en önemli aktör olduklarını tekrar gösteriyorlar. Bu büyüme emin adımlarla yoluna devam edecektir. Kardeşliğin bilinci, vefanın verdiği güç Diyanet-Sen'i daha ileriye taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Sadece yetkinin adresi olmayacaklarını, kucaklaşmanın, birlikte yol yürümenin, ötekileştirmeden birleştirmenin adımlarını atacaklarını bildiren Güldemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için önemli olan sendikal mücadeleye katkı sağlamaktır. Ayrıştırıcı hiçbir husus bizim ajandalarda yer alamayacaktır. Türkiye ve dünya gündemini yakından takip eden, İslam beldelerindeki kardeşlerimize yoldaş olan emin adımlar atacağız. Ülke sınırları içerisinde yetkili olan duruşumuz etkili olmayı da sürdürecektir. Bu sebeple, illerimizdeki bütün şube başkanlarımı tebrik ediyor, sen yoksan biz bir eksiğiz davetine icabet eden bütün din görevlilerine teşekkür ediyorum. Kardeşliğin sınır tanımadığı yeni bir adımda, yetkinin ilk adresi olan sendikamız, etkinin de ilk ve son adresi olacaktır."

Kaynak: İHA