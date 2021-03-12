Diyanet-Sen'den Demirören'e sert tepki: Şehitleri piyango kumarıyla kirletmeye kimsenin hakkı yok!

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Milli Piyango İdaresi tarafından yapılması planlanan çekiliş, Dİyanet-Sen'den eleştiri aldı. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, "Yüz binlerce Mehmetçiğin bu vatan uğruna, istikbalimiz, bayrağımız uğruna şehit düştüğü bir günü piyango kumarıyla kirletmeye kimsenin hakkı yok" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

"BU YANLIŞTAN DERHAL DÖNÜLMELİDİR"

Milli Gazete'den Ahmet Akçay'ın haberine göre, Sisal - Şans (Demirören Grubu) ortaklığına devredilen Milli Piyango İdaresi'nin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü için planlanan çekilişi eleştiren Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir, başına 'milli' ifadesi eklenerek kumar oynatılması hatasının yanı sıra vatan, bayrak ve milli, manevi değerler uğruna şehit olan vatan evlatlarının,18 Mart Deniz Zaferi’nin yıldönümünde kumar malzemesi haline getirilmesinin kendilerini üzdüğünü belirterek "Bu yanlıştan derhal dönülmelidir" çağrısında bulundu.

"ŞANS OYUNLARININ KUMARDAN FARKI YOK"

Yasal düzenleme ile kumar kapsamından çıkarılan şans oyunlarının da aslında kumardan farkı olmadığını dile getiren Güldemir, "Bunlar da şans üzerine kurulu ve insan emeğinin zarara uğratıldığı oyunlardır" ifadelerini kullandı.