Diyanet TV mukabele saatleri 2022 | Mukabele hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor, ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı boyunca televizyonda bu aya özel programlar ekrana gelecek. Mukabele, bir başkasının Kur’ân-ı Kerîm’i okuyuşunu takip etmek ve bu suretle hatim indirme anlamına gelmektedir. Her sene olduğu gibi bu sene de kanallarda mukabele programları yayınlanacak. Peki Mukabele hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor, ne zaman başlıyor? İşte Diyanet TV mukabele saatleri 2022...

DİYANET TV MUKABELE SAATLERİ 2022 | MUKABELE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam dininin kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerîm’i bir başkasının okuması ve o okurken takip edip bu suretle hatim indirmeye Mukabele denir.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok kanalda mukabele programları olacak. Bu kanallar arasında Kanal 7, TRT 1 ve Diyanet TV yer alıyor.

Diyanet TV’de mukabele her gün saat 06:00’da yayınlanıyor.

Kanal 7’de ise ramazan ayı boyunca saat 05:15’te yayınlanacak.

TRT 1’de her gün saat 05:20’de Kuran-ı Kerim Hatm-i Şerif programı ekrana gelecek.

Sözlükte “iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak” anlamına gelen mukābele, Peygamberimizin Ramazan aylarında inen sure ve ayetleri vahiy meleği Cebrail'e okumasına dayanmaktadır ki buna "arza" denmiştir.

Mukabele, üç aylarda ve bilhassa ramazanlarda cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hâfızlar tarafından okunan Kur’an’ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğine ad olmuş, zamanla hâfızların bu okuyuşları için de aynı terim kullanılmıştır.