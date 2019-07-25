Diyanet Vakfı'nın öğrenci yurdu açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, kentte Türkiye Diyanet Vakfı'nca öğrenci yurdunun açıldığını bildirdi.

Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız öğrencilere yönelik 400 kişilik kız öğrenci yurdunun hizmete başladığını söyledi.

Yurdun vakıf tarafından işletileceğini ifade eden Demirtaş, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yurttan faydalanabileceğini kaydetti.

Yurdun üç bloktan oluştuğunu aktaran Demirtaş, "Yurdun işletmesi Diyanet Vakfı'nın profesyonel yöneticileri ve ekibi tarafından işletilecek. Bu süreçte bu yurdun açılması için çabalayan valimiz Osman Bilgin'e şükranlarımı sunuyorum. Modern mimarisi, konforu, sosyal alanları ile çok güzel bir yurt oldu. Bu 400 kişilik yurt sadece bir yurt olmayacak, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden kentimize gelen gençlerimizin güvenli bir ortamda, sosyal ve kültürel faaliyetlerle akademik eğitiminin desteklendiği, dini ve milli değerlerin neslimize kazandırıldığı ve yaşandığı bir yaşam ortamı olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA