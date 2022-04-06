Diyanet yanıtladı! Oruç tutarken içimizden küfür etmek orucu bozar mı? Küfür edince oruç bozulur mu?

Ramazan ayı gelirken akıllarda birçok konuda soru bulunuyor. Özellikle diline hakim olmakta zorlanan vatandaşlar küfür ederlerse oruçlarının bozulup bozulmayacağını merak ediyor. Genel olarak kötü söz kullanmak veya küfür etmek günah olarak bilinirken vatandaşlar da internet arama motorlarında Oruç tutarken içimizden küfür etmek orucu bozar mı? Küfür edince oruç bozulur mu? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.

ORUÇ TUTARKEN İÇİMİZDEN KÜFÜR ETMEK ORUCU BOZAR MI? KÜFÜR EDİNCE ORUÇ BOZULUR MU?

Oruçluyken bir kişinin küfür etmesi orucunu bozmaktadır. İslam inancına göre küfür ve benzeri hakaretler için sözler oruçlu olan veya olmayanlara haram olarak kılınmıştır.

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde şu ifadeler yer almaktadır:

"Müslüman her zaman ve her yerde haramlardan sakınmalı, başta oruç olmak üzere ibadetle geçirilen Ramazan ayında ise daha da dikkatli davranmalıdır. Oruçlu kimsenin tüm günahlardan sakınarak oruç ibadetinin maksadına uygun hareket etmesi gerekir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.” (Buhârî, Savm, 8).

Oruçlu olan kimsenin yalan konuşmaktan ve yalanla iş yapmaktan uzak durduğu gibi gıybet, kötü söz söylemek, kul hakkı Yemek, harama bakmak, kumar oynamak vb. yasak davranışlarda bulunmaktan da uzak durması gerekir."